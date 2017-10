Däcktest 2017: Friktionsdäck

Enligt alla goda råd numera, så ska man skruva av sommarhjulen och montera vinterdäck när temperaturen går under +5 grader C. Då har man rätt däck på bilen om och när det plötsligt fryser på och blir förrädiskt halt. Enligt polisens bedömning råder det vinterväglag om det finns snö, is, modd eller frost på någon del av vägen. Då föreskrivs vinterdäck mellan 1 december och 31 mars. Dubbdäck är tillåtet från och med 1 oktober till 15 april.

Det finns därmed ett glapp mellan när vintern verkligen sätter igång och när vinterdäck föreskrivs. Förhoppningsvis minns alla det kaos som utbryter när kung Bore överraskar med snö, is och kyla. Det sker vissa vintrar betydligt tidigare!



Byter man själv gäller det att hålla reda på att man använder rätt bultar och att hjulen dras med rätt moment. Det vanligaste felet är antagligen att man drar alldeles för hårt, av rädsla för att hjulen ska lossna. Därför behövs en momentnyckel alternativt en korrekt momentstav och sedan efterdragning efter några mil. Att överlåta bytet till en gummiverkstad som lagrar däcken, byter och håller koll på slitaget är faktiskt värt en hel del. Men glöm inte man ändå måste efterdra.



Självklart har vi även testat årets dubbdäck. Det testet läser du om här.



Diskutera: Vilka vinterdäck använder du?