Däcktest 2017: Dubbdäck

Att testa däck handlar om att ständigt avläsa temperatur och luftfuktighet samt att arbeta med referensdäck. Det är ett däck som alla mätdata jämförs med. Det körs före och efter alla testdäck för att fånga upp hur underlaget förändras över tid. Vid knepiga förhållanden körs även referensdäcken era gånger mellan testdäcken. Detta är speciellt avgörande vid vinterronderna där underlaget snabbt kan ändra karaktär.

Dubb är direkt avgörande för däckets prestanda på is och hårt packad snö. Därför är det viktigt att vårda däcket för att få bästa möjliga vintergrepp under hela dess livstid. För att minska dubbslitaget ska man undvika att vrida på ratten när bilen står still. Acceleration och inbromsningar ska ske så mjukt som möjligt. Speciellt vridstarka dieselbilar sliter hårt på dubben. Fyrhjulsdrift minskar påfrestningarna, men oavsett drivning ska man skifta position på däcken senaste var tusende mil för att få ett jämnt slitage. Innan förvaring ska man tvätta däcken med vanligt vatten utan rengöringsprodukter.