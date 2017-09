XC40: Vi svarar på läsarnas frågor

teamjeremia: Är det samma bil som Lynk? Hur mycket skiljer?

Volvo XC40 delar grundteknik och motorer med Lynk 01. Volvo XC40 är dock 10 cm kortare än Lynk:s suv-modell medan bredd och höjd är desamma. Sedan kommer det finnas tydliga utrustningsskillnader där Volvo får mer påkostade lösningar. Framför allt får XC40 fler säkerhetsfunktioner än Lynk 01.



Kenneth Westman: Vilka motoralternativ finns till XC40?

XC40 lanseras som T5 AWD med 247 hk/350 Nm samt D4 AWD på 190 hk/400 Nm.

Under våren släpper Volvo de trecylindriga bensinversionerna T4 och T3.

T4 får 190 hk medan instegsmotorn T3 får 156 hk. Samtidigt kommer även instegsdieseln D3 på 150 hk. AWD kommer att finnas som tillval på T4 och D3.



juanemilgs: Vad vet man om prisbilden samt bagageutrymmet? Inte bara i liter utan det praktiska i bredd och djup.

Den nya CMA-arkitekturen är smalare än SPA-plattan. Volvo erbjuda breda bagage men XC40 mäter ”bara” 100 cm mellan hjulhusen – en decimeter mindre än i XC60 men på par med de närmaste konkurrenterna. Lastgolvet är 88 cm djupt. (Bagaget i BMW X1 är 101 cm bred och 86 cm lång.) VDA-volymen i XC40 anges till 460 liter eller 1 336 med fällt baksäte. Det är mindre än BMW X1, lika med Audi Q3 och större än Mercedes GLA. Ryggstödet delas 60/40 med plant och skarvfritt golv vid fällning. Undertill finns en större lastbalja än vad övriga Volvo-modeller erbjuder. När instegsversionerna lanseras blir grundpriset 296 000 kr för en T3 156 hk Kinetic och 312 000 för en D3 150 hk. Det är ganska exakt vad motsvarande premiumkonkurrent kostar. Fast Volvo har mer hästar för samma peng. Mer om priserna finns här. http://www.vibilagare.se/nyheter/officiell-volvo-xc40



Styggavargen: Hur mycket bagage rymmer den? Vilka mått har den längd/bredd/höjd och speciellt vikten? Hur mycket drar den (verklig förbrukning och inga "hittepå" siffror)? Kommer det att finnas någon bensin/hybrid variant? Vad kommer ingångspriset vara i Sverige?

Bagaget tar 460 liter under hatthyllan eller maximalt 1 336 liter upp till taket med fällt baksäte. Yttermåtten för XC40 är 443/186/165 i längd/bredd/höjd. Tjänstevikten är relativt hög. Med fyrhjulsdrift och automatlåda hamnar tjänstevikten kring 1,7 ton.

Vi får återkomma med riktiga förbrukningssiffror till dess att vi får köra den själva. Men den nya körcykeln, WLTP, ger en intressant fingervisning. En D4 AWD drar mellan 6,3–7,0 l/100 km beroende på utrustningsnivå i WLTP, jämfört med 5,0–5,2 enligt gamla EU-cykeln. För T5 AWD är siffrorna 8,3–9,0 respektive 7,2–7,4 l/100 km.

Grundpriset för en framhjulsdriven T3 Kinetic blir 296 000 kr. Dieselversionen D3 Kinetic blir 312 000 kr.



ulfsvahn: Nyfiken på priset på hybrid versionen!

Tyvärr ville inte Volvo prata om de kommande hybridversionerna. Ryktet säger att laddhybriden lanseras under nästa år. Senare kommer även en ren elbilsversion av XC40.



Leo_1: Kvävedioxidutsläpp i verklig trafik skulle vara spännande att veta. XC60 har ju visat sig vara en katastrof i det avseendet.

pinjong: Kommer den med SCR från start eller dröjer det och varför i så fall?

Volvo säger inget om utsläppen i verklig trafik. Dieselversionerna har SCR-katalysator med AdBlue-teknik. De direktinsprutade bensinmotorerna får partikelfilter. Detta gäller alla Volvomodeller producerade efter vecka 46 i år.



johafor: Hur mycket plats tar kardantunneln i baksätet? Påverkar designen hur barn ser ut genom bakdörrarnas fönster?

Kardantunneln är relativt smal och inkräktar inte på benutrymmet. Som vuxen tänker man inte på det konstiga karossvecket på bakdörren, men den är definitivt i siktfältet för ett barn. Speciellt för barn i en bakåtvänd bilbarnstol får svårt att titta ut.