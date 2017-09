Officiell: Volvo XC40

Vid en tillställning i Milano i Italien offentliggjorde Volvo sin nya bil. XC40 är en kompakt suv, byggd på en nyligen framtagen plattform som heter CMA (Compact Modular Architechture).

– Det är det snabbast växande bilsegmentet just nu så här har vi en bil för framtiden, sa Volvo Cars vd, Håkan Samuelsson i samband med premiären.

Volvos tanke med desginen var att förmedla ungdomlighet.

– Det är inte ett syskon till 60- och 90-serien, snarare en kusin med ett eget designspråk, sa Ian Page, chefsdesigner på Volvo Cars.

Med nyheten Care by Volvo går det att prenumerera på en XC40. Volvo liknar det vid att ha en mobiltelefon: Man betalar en fast månadsavgift varje månad. XC40-ägarna blir de första Volvokunderna som kan dela sin bil med släkt och vänner via digital nyckel. Det görs via Volvo On Call med Car Sharing som kostar 4.900 kronor.

Till skillnad från XC60 ingår säkerhetspaketet Intellisafe Assist på XC40 som standard och det innebär adaptiv farthållare, filhållningshjälp, och semi-autonoma funktionen Pilot Assist. Autobromsen City Safety ingår också. En 360-graders kamera som hjälper till när det är dags att knixa sig in i en trång parkeringsruta kostar 9.900 kronor extra.

Det går att bygga sin XC40 via Volvos hemsida. Priserna startar på 398.900 kronor för dieseln D4 AWD i utrustningsnivån Momentum. Bensindrivna T5 AWD på 247 hästkrafter kostar från 416.900 kronor. R-Design plussar på prislappen med 22.000 kronor. Tillverkningen av bilarna drar igång senare i höst med leverans under första kvartalet nästa år.

Omkring årsskiftet presenteras modellår 2019, då kommer fler motorer med både framhjuls- och fyrhjulsdrift. Dessutom lanseras också Volvos nya trecylindriga motor. Bensinarna T4 AWD och T4 FWD har 190 hästkrafter och T3 FWD har 156 hästkrafter. Dieselversionerna som läggs till är 150-hästars D3 med AWD eller FWD. För D3 och T3 är priserna för tvåhjulsdrift och Kineticutförande satt till 312.000, respektive 296.000 kronor.



Diskutera: Vad tycker du om Volvo XC40?