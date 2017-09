Volvo förväntas klara utsläppsmål 2021

Många biltillverkare kommer inte att klara av EU:s nya gräns för koldioxidutsläpp, och kan istället bli tvungna att böta miljardbelopp. Det visar en undersökning som PA Consulting gjort.

Den europeiska unionen har bestämt att vid år 2021 ska biltillverkarnas flottor inte släppa ut mer än i snitt 95 gram koldioxid per kilometer och bil. Konsultfirman har rankat biltillverkarna efter hur väl de kommer att leva upp till utsläppsmålen och hur mycket böter de riskerar om de inte håller sig inom de satta koldioxidgränserna.

Volvo förutspås klara sig bäst, tack vare att de nyss offentliggjort att det ska finnas ett elektrifierat alternativ på alla nya bilmodeller som lanseras efter 2019. Volvo beräknas hamna på ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 73,1 gram per kilometer. I prognosen lyckas också Toyota och Renault-Nissan att hålla sig under gränsen, med 83,5, respektive 91,4 gram CO2 per kilometer.