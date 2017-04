Trollhättans el-suv kommer 2020

Nevs första bil blir också eldriven men får i stället en högbyggd suv-kaross.



– Det blir något åt det hållet, säger Mikael Östlund och fortsätter:



– Det blir en rätt stor bil. Vi kallar den för en ”commuter” (pendlarbil) i E-segmentet. Längden kommer att ligga på ungefär fem meter. Det finns inte riktigt något motsvarande på marknaden.



Innan de nyutvecklade bilarna blir aktuella ska Nevs tillverka en eldriven version av gamla Saab 9-3.



– Just nu håller vi på att bygga färdigt fabriken i Tianjin. Byggnaden ska stå klar till sommaren. Då börjar vi sätta in monteringslinor och sådant. Sedan börjar vi producera 9-3:an i uppgraderad elversion. Vi räknar med att leverera de första bilarna till kund under nästa sommar, säger Mikael Östlund.



Underredsmoduler ska sättas ihop i Trollhättan för att sedan skeppas till Kina.



Eldrivna ”Nevs 9-3” kan komma att säljas i Sverige men det är inte bestämt ännu.



– Vi kommer nog kunna erbjuda den till marknaden här också men det är inte vårt primära mål, säger Mikael Östlund.



