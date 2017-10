Trög produktion av Model 3

Enligt Teslas planer så skulle produktionstakten öka stadigt under under kvartalet och under september var tanken att 1 500 bilar skulle byggas. Men på grund av flaskhalsar i produktionskedjan så har bara 260 Model 3 byggts under hela kvartalet. Målet innan kvartalets början var att nå upp i en produktionstakt på 5 000 fordon per vecka innan årsskiftet och 10 000 fordon per vecka innan slutet av 2018. Om det nu är realistiskt åtterstår att se.

Tesla menar att problemen kommer att lösas snart och att produktionen av Model S och Model X visar att företaget klarar av att massproducera bilar. "Det är viktigt att understryka att det inte finns några fundamentala fel i produktions- eller leverantörskedjan. Vi förstår vad som behöver åtgärdas och vi är säkra på att vi kan lösa flaskhalsarna i tillverkningen inom kort", säger Tesla i ett uttalande.

Diksutera: Tror du att Tesla kommer att klara sina produktionsmål under nästa kvartal?