Lynk & Co visar klar crossover och sedankoncept

På Shanghai Auto Show har Geelyägda Volvos syskonmärke Lynk & Co visat hur första modellen, en crossover som heter 01, kommer att se ut i produktionsform. Lynk & Co passade också på att visa ett koncept på hur de tänker sig nästa bil i produktportföljen, en sedan som ska gå under namnet 03. Precis som 01 baseras 03 på CMA-plattformen, en kompakt grund som även kommande Volvo XC40 byggs på.

Det nämndes ingenting om drivlinor, men troligtvis erbjuds 3- eller 4-cylindriga bensinmotorer och även laddhybridalternativ.

I samband med uppvisningen av bilarna sa Lynk & Co och de kommer att erbjuda livslång garanti och fri uppkoppling i alla fordon. Sedan tidigare är det känt att bilköparna kan beställa sina bilar på internet och få dem hemlevererade.

– Vi tror att Lynk & Co kommer att kunna erbjuda världens mest uppkopplade bilar, med världens första digitala bildelningsfunktion i fordonet. Vi erbjuder också en helt ny affärsmodell med förenklat produkterbjudande, transparenta och fixerade priser och attraktivt köpsätt och ägarskap, säger Alain Visser i ett uttalande.

01 börjar säljas i Kina i år. 2018 inleds försäljningen i Europa och USA.

