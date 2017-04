Bilfrågan: Är Captur för oljetörstig?

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:

Vi har en Renault Captur Tce 120. Mätarställningen i dag är 1 605 mil. Bilen servades vid 909 mil efter att displayen uppmanade till service. För några veckor sedan visade displayen att jag måste fylla olja. Då var mätarställningen strax över 1 500 mil.

Jag kollade oljestickan och nivån var cirka tre millimeter under min-markeringen. Jag fyllde på fyra deciliter med anvisad olja och nivån på oljestickan (vid kall motor) visade sen på minimummarkeringen.

Renault-verkstaden i Hörby gav beskedet att min förbrukning inte var onormal. Kan det vara normalt att Capturs motor förbrukar 1–1,5 liter olja mellan varje service (varje år eller efter 1 000 mil)? Gäller oljeförbrukningen alla nyare bilar i dag eller fyller verkstäderna inte oljenivån till max vid oljebyte? Olika modeller kräver ju olika mängd olja och verkstäderna kanske fyller på fel mängd? Verkstaden kunde ju skicka med en liter olja så man kunde fylla på mellan servicearna.

Sten-Erik Nilsson



Svar:

Vi har fått flera frågor om oljetörsten hos Renault Captur med Tce 120 bensinmotor och i vissa fall verkar den vara lite väl hög. Problemet har dock bara drabbat en viss serie av de Nissantillverkade motorerna – i enstaka fall har motorerna bytts ut. Oljetörsten förekommer inte bara hos svensksålda Renault Captur.

Att många moderna bilmotorer drar olja är välkänt. En liter på tusen mil är inte onormalt. I en engelsk version av instruktionsboken läser en ägare att Renault Captur Tce 120 kan behöva en liter per 600 miles (drygt 950 mil).

Moderna verkstäder kan inte fylla för lite olja i bilen. Oljemängden, som automatiskt kommer ur en kran, regleras via en dator och doseras rätt till varje enskild bil. Serviceprogrammet är kopplat till bilens registreringsnummer. Men verkstäder som inte har den datorstyrda utrustningen kan förstås göra fel.

Marianne Sterner, Vi Bilägare



Diskutera: Äger du eller känner du någon som äger en Renault Captur med överdriven oljetörst?