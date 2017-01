Rosttest: Skoda Superb Combi (2016)

Kaross, motorhuv, dörrar och baklucka är av stålplåt. Huven har hyfsad limning i skarvarna, men saknar invändig behandling. Ovanpå innerskärmarna fram finns ljudisolering som kan dra åt sig fukt. Dränering och invändig behandling i bakluckan saknas. Innerskärmar av filt bak, av plast fram.

Dörrarna är bra limmade och har en välgjord invändig behandling. Samma sak gäller dörrtrösklarna och balkarna under bilen. Ljudisoleringen vid A-stolpar/framskärmar är av icke fuktsugande plastmaterial – bra! Underredet täcks till stora delar av plastsköldar och under dem saknas rostskyddsbehandling. Däremot är skarvarna under bilen bra tätade.

Rostskyddsgaranti: 12 år.

Besiktningen gjordes av Rostskyddsmetoder AB