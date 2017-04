Rosttest: Skoda Kodiaq (2017)

Kaross helt av stålplåt, liksom hela fram- och bakvagnen och hela avgassystemet. Ingen behandling i huv eller baklucka, däremot i dörrar. Bra limskarvar. Innerskärmar av filtmaterial bak och av plast fram.

Stora delar av underredet täcks av plastsköldar. Trösklar med nedåtvänd skarv och bra tätning. Bra invändig behandling i balkar under bilen. Bra slitskydd ”utanför” täckplasten undertill men dålig under denna. Väl tätade skarvar undertill, dock ej under plastsköldarna. Fuktsamlande isoleringskuddar bakom innerskärmarna vid vindrutestolparna, testbilen hade inte ens gått 100 mil men kuddarna dröp av vatten.

Rostskyddsgaranti: 12 år

Besiktningen gjordes av Rostskyddsmetoder AB