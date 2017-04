Rosttest: Kia Sorento (2017)

Kaross helt av stålplåt. Motorhuv, baklucka och dörrar är bristfälligt tätade i hörnen. Invändig behandling finns i dörrar och huv, men rostskyddsmedlet är dåligt spritt och gör ingen större nytta. Balkarna under bilen är också behandlade inuti, men även där är spridningen av rostskyddsmedlet mycket dålig.

Större delen av Kias underrede täcks av plastsköldar. Under dem finns ingen behandling, men alla skarvar är noggrant tätade, liksom de flesta andra skarvar under bilen. Mindre bra är att underredet saknar slitskydd på de ställen som inte täcks av plastsköldarna. Plus för bra stänklappar fram som förhindrar blästring.

Rostskyddsgaranti: 12 år

Besiktningen gjordes av Rostskyddsmetoder AB