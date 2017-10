Rosttest: BMW 5-serie Touring (2017)

Nya 5-serien är mycket påkostat byggd. Såväl huv, framskärmar, dörrar som baklucka är av aluminium. Samma material har använts i inre delen av hjulhusen och fjäderbens-infästningarna fram, liksom i en mängd chassikomponenter. Bland annat är hela framvagnen, inklusive motorvaggan, av aluminium och samma sak gäller bakvagnen, utom de undre bärarmarna.

En välgjord inre behandling finns i dörrarna och i alla balkar och hålrum under bilen. Avgassystemet är till stor del rostfritt och under de plastsköldar som täcker större delen av underredet finns ett skyddande vaxlager. Alla skarvar under bilen är dessutom ordentligt tätade.

Rostskyddsgaranti: 12 år

Besiktningen gjordes av Rostskyddsmetoder AB