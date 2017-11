Provkörning: Range Rover Velar (2017)

Dörrhandtagen är på något sätt talande för hela bilen. När man låser upp skuttar de ut och när man rullar iväg försvinner de in i dörren. Enligt tillverkaren Land Rover ska detta minska luftmotståndet men vi anar ett annat syfte: det är helt enkelt en frän grej. På samma sätt glider växelväljarpucken upp ur mittkonsolen när motorn startar och en av bildskärmarna vinklas framåt. Onödigt så klart – men flashigt.



Förarplatsen tillhör det flådigaste och mest digitala som går att hitta i dag. Vanliga knappar finns nästan inte alls utan allt styrs via pekskärmar och ett par reglage som byter funktion beroende på vilken meny man befinner sig i. Det är rasande snyggt (tills glasytorna är fullsmetade av fingeravtryck) men det tar ett tag att lära sig.



Räcker inte detta för att impa på grannarna kan man flika in att bilen har laserlampor som ger en helljuskägla på över en halv kilometer (tillval för lyxbilsmässiga 55 300 kr) och att ljudanläggningen från Meridian spelar med 23 högtalare (55 600 kr).