Provkörning: Mini Cooper Countryman S E All4 (2017)

Minin jag lånat har stått på laddning i ett drygt dygn på Arlanda när jag sätter mig i bilen för att köra till redaktionen vid Norrtull i Stockholm. Nya Cooper Countryman SE är den första laddhybriden från tillverkaren. Den trecylindriga bensinmotorn har kompletterats med en elmotor som driver på bakaxeln samt ett litiumjon-batteri. Grundläget när man trycker på den gula startknappen mitt i raden av blanka strömbrytare på mittkonsolen, är hybridläget. Med kontakten till vänster om startknappen kan man sedan koppla om systemet så att det prioriterar eldrift. Ett gult fält i den uteffektmätare som tagit platsen där varvräknaren normalt huserar i Mini, visar hur mycket man kan gasa innan bensinmotorn kopplas in. I eldriftsläget maximeras fältet.



Jag märker att det går att accelerera rätt hårt innan man riskerar att starta bensinmotorn. Eldriften är tillgänglig upp till 125 km/tim, däröver startar bensinmotorn automatiskt. Trafiken in mot Stockholm rullar i strax över 100 km/tim så jag har inga problem att köra elektriskt.



Problem blev det däremot när jag hade rullat ihop laddkabeln och packat ned den i sin tygpåse. Under bagagerumsgolvet finns ett långsmalt fack som tyvärr visar sig vara för trångt för att kabeln ska få plats! Att ha den skrymmande kabelpåsen liggandes lös i bagageutrymmet känns inte särskilt premium. Elkonvertering har kostat cirka 50 liter av den totala bagagevolymen men det återstående lastutrymmet är praktiskt fyrkantigt. Även på prislappen märks det att något hänt med Countryman. Grundpriset är 100 000 kronor upp jämfört med grundmodellen med enbart bensinmotor. Fullt så illa är det nu inte då man ”på köpet” får med en del extrautrustning så som automatlåda och navigation.