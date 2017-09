Provkörning: Jeep Compass (2017)

Provkörningen i Portugal strax innan den tragiska skogsbranden, skedde med viss tyngd lagd på terrängegenskaperna. Med viss förvåning fick vi faktiskt styra in i Sintra National Park för att köra över stock och sten.



Torkan innebar att utmaningarna blev ganska blygsamma för Jeep Compass. Men där fanns ändå en del skapliga branter, tillräckliga för att vi skulle kunna känna på bilens kapacitet. När vi provade Trailhawk blev vi invinkade till ett tuffare spår där vi fick engagera lågväxel, låst mellandifferential och ”downhill-programmet”.



Med den hjälpen var det bara att släppa allt utom ratten och låta bilen ta sig ner i lugnt tempo och under full kontroll. Genom att gasa försiktigt gick det att öka farten om man så ville. Med 21,6 cm markfrigång (drygt 40 cm vadningsförmåga) och 4WD-systemet Active Drive kan Compass automatiskt koppla i och ur fyrhjulsdrivningen för att ge bästa framkomlighet respektive bränsleförbrukning.



Fiat Group Sverige tar bara in fyrhjulsdrivna versioner av Compass. Man kan välja mellan utrustningsnivåerna Longitude, Limited och Trailhawk. Volymmodeller blir Limited med 170-hästars dieselturbo och 9-växlad automat respektive 170-hästars 1,4-liters bensinmotor. Förväntad försäljning i höst och till årets slut ligger på hela 450 bilar!



170 eller 140 dieselhästar innebär inte så stor skillnad. Lite högre vridmoment, men nästan samma fartprestanda. Bensinmotorn uppges vara lite snabbare, trots mindre volym och lägre vridmoment. En nackdel är lägre tillåten släpvagnsvikt, men importören undersöker för närvarande om släpvagnsvikten kan höjas för Sverige.



Nya Compass blir ett rejält kliv uppåt i en het bilklass. Och en Jeep är ju alltid en Jeep. På presskonferensen hävdades att Compass är den mest kompetenta bilen i klassen och det kan möjligen stämma när det gäller framkomlighet och när man talar om Trailhawk.

Elektrifiering är på gång, men inte förrän nästa år. Dieseln klarar visserligen Euro6, men bensinalternativet kan med tanke på dieseldiskussionen vara klokt i längden, inte minst för privatpersoner.



Diskutera: Vad tycker du om Jeep Compass?