Provkörning: Alfa Romeo Stelvio (2017)

Det blåser upp till snöstorm under provkörningen av Alfa Romeo Stelvio som arrangerats i St Moritz i Schweiz. Sikten är begränsad till några enstaka meter och de slingrande alpvägarna är fyllda med skidturister med eller utan monterade snökedjor. Vi kör med vinterdäck och det räcker gott. Stelvio är fyrhjulsdriven och flyttar automatiskt upp till 50 procent av drivningen till framaxeln när bakhjulen spinner loss. Systemet har inga låsbara differentialspärrar men har inga problem att tackla halkan och snön under vår provkörning. Klimatanläggningen har det kämpigare. Med automatläget inkopplat immar rutorna igen snabbt trots att vi bara är två personer i bilen. Det blir till att manuellt ställa upp luftströmmen på rutan och dra upp fläkten för att hålla imman borta.



Kön över passets krön ringlar sig långsamt framåt. I knapp styrfart knattrar den 2,2 liter stora dieselmotorn påtagligt under huven och skickar vibrationer upp i ratten. När det kommer till mjuk och smidig gång ligger exempelvis dieselmotorerna från Volkswagenkoncernen långt före. Vi kör också en kortare sträcka med den bensinturbo på 2,0 liter och 280 hk som erbjuds från säljstarten. En betydligt trevligare motor!

Den standardmonterade automatlådan sköter sig utmärkt. Körställningen är bra men det blir trångt kring pedalstället om man har stora fötter klädda i grova vinterskor. Instrumenten är tydliga men växelpaddlarna vid ratten så stora att det är svårt att nå rattspakarna bakom dem.