Land Rover Discovery – rapport från provkörningen

Hej Erik, du har visst badat i vattenpölar?

– Jovisst, men snarare i lerpölar. Slirigt och över stövelhöjd, så det var bra att sitta i nya Land Rover Discovery.



Höll den löftet om drygt en meters vadningsdjup?

– A piece of cake för Discovery. Den klarar som bäst att köra i 90 cm djupt vatten. Är det djupare så börjar bakvagnen flyta och då tappar den drivförmågan. Men inte en droppe vatten kom in i bilen, så fötterna är torra efter vårens första bad.



Men har man nån nytta av det?

– Inte jag. Men det finns nog andra som har eller prövar för att bilen kan vada.



Hur är den annars att köra då?

– Den är förstås otroligt kompetent vid sidan av vägen och i besvärlig terräng, bland annat tack vare den justerbara luftfjädringen. Men det gör den också aningen mjuk i aktionen på vanlig väg.



Vad är nytt från förra modellen?

– Kaross och chassi är helt nytt – dessutom till 85 % tillverkat i aluminium, en halv procent magnesium, en annan halv procent i composit och 14 % i stål. Det spar vikt och gör bilen motståndskraftig mot rost!



– Terrängkörningsprogrammen har utvecklats med ett automatläge och inredningen är grymt flexibel och finurlig. Det är en stor och mycket rymlig bil. Till och med 189 cm Erik kunde klämma sig in i den extra sätesraden med hyfsad komfort och utrymme,



Det låter ju lovande, men vad kommer den att kosta och när kommer den till Sverige?

– Mja, S-modellen börjar på 523.900 kronor och lyxigaste HSE Luxury startar på 690.900. Men det går förstås att bygga på. Men det är ju billigt! I Danmark kostade HSE Luxury med lite extra 1.584.100 – danska kronor!

