Test: Skoda Kodiaq, Kia Sorento, Volkswagen Tiguan (2017)

För den stod denna gång Kia Sorento i en likaledes fulladdad specialversion kallad just ”Special Edition”, där autobroms hör till nyheterna. Sådan finns bara på denna modell, inte på övriga Sorentoutföranden, och det enda motoralternativet är 2,2-litersdieseln på 200 hk, en bil vi testade vid dess debut 2015. Grundpris 444 800 kronor, med tillvalet pärleffektlackering strax över 450 000 kronor.



Tredje bil blev den som vi just nu håller som främst av de femsitsiga suv-motsvarigheterna, Volkswagen Tiguan, här med samma 190-hästars diesel som Skoda, fyrhjulsdrift och sjuväxlad DSG. Grundpris i GT-utförande 336 000 kronor, testbilens totalpris 387 000. Under hösten väntas en förlängd, sjusitsig version av Tiguan, en bil som blir en direkt koncernmotsvarighet till Kodiaq. Risk för kannibalism? Frågan är befogad, för lägre grundpris än Tiguan som femsitsig kan man i Kodiaq nu alltså köpa en sjusitsig modell med identisk teknik, men är Skoda därmed en lika bra bil som 2016 års testvinnare Tiguan – och Sorento?