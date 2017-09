Test: Opel Insignia, Ford Mondeo, Skoda Superb (2017)

En succé, säger Opel om första generationens Insignia. Men det är, snällt uttryckt, en lätt överdrift. Modellen såldes i totalt drygt 900.000 exemplar under de nio år den var i produktion och för en masstillverkare av Opels kaliber är det ingen imponerande siffra.



Inte heller i Sverige har Insignia på något sätt rosat marknaden. På senare tid har försäljningen inte ens nått 1 000 bilar per år och det räcker till en placering kring 100 på topplistan. Succé? Nej, knappast. Snarare tvärt om...



När Opel nu laddar om med en ny upplaga av sin stora mellanklassmodell har man satsat på fem kärnvärden för att vända trenden. De är: design, utrymmen, kör-/åkkomfort, säkerhet och – sist men inte minst – värde för pengarna. När det gäller formgivningen räcker det med ett snabbt ögonkast för att se att något radikalt hänt med Opels nya flaggskepp. Trots att bilen vuxit på alla ledder, utom på höjden, ger den ett både nätt, exklusivt och elegant intryck.



Halvkombin, som vi testat, har döpts till Grand Sport och det är faktiskt en ganska träffande beteckning med tanke på de snitsigt coupé-inspirerade karosslinjerna. Kanske är det till och med läge för tillverkaren att återigen plocka fram den gamla reklamklyschan från tidigt 90-tal: ”Look at Opel now!”?