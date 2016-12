Jul- och nyårsspecial: Vi Bilägares långkörare

Tryck på play och lyssna in Vi Bilägares podcast. Det här är ett specialavsnitt – kanske något att lyssna på under bilresan till och från släkt och vänner under jul och nyår? Vi bjuder på julrim, årskrönika om 2016 års största nyheter och långtestverksamhet och även tips hur du säkrast tar dig dit du ska i vintertrafiken.

Du kan lyssna i spelaren högst upp på sidan men även ladda ner podden gratis (högerklicka på filen intill artikeln och välj "spara länk som"). Med podden nedladdad kan du lyssna när du vill och var du vill. Du kan även prenumerera på Vi Bilägares podcast via iTunes och valfri podapp!



God jul och gott nytt år, önskar Vi Bilägares redaktion.



Diskutera: Vad tyckte du om avsnittet?