Volvo XC60 fortsatt i topp

Under oktober 2017 registrerades 32.112 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,9 procent jämfört med samma månad förra året. Fortfarande är Volvo XC60 populäraste bilen i registreringssiffrorna. Volvo säger att fördelningen är ungefär 50/50 mellan nya generationen XC60 och utgående Classic-versionen. På andraplats återfinns Volkswagen Golf och Volvo S90 och V90 sammanräknade hamnar på bronsplacering.

Andelen nyregistrerade dieselbilar minskade med 10,2 procent i oktober och utgjorde totalt 46,1 procent av alla nybilsregistreringarna under perioden. Hittills i år ligger dieselandelen på 50,4 procent jämfört med 52,8 procent samma period förra året.

2.135 stycken nya supermiljöbilar, det vill säga bilar med koldioxidutsläpp på max 50 gram per kilometer, registrerades in under oktober månad.

– Nyregistreringarna av supermiljöbilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, ökade med 82 procent i oktober och med 43 procent hittills i år. Andelen supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna i oktober var 6,6 procent jämfört med 3,7 procent i oktober förra året. Det är visserligen en uppgång från låga siffror, men den ökade andelen supermiljöbilar är positiv och bidrar till minskade utsläpp av både koldioxid och andra utsläpp från nya bilar, säger Bertil Moldén, vd på Bil Sweden, som sammanställt statistiken.

