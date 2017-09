Volkswagen Passat kör om Volvo V90

Branschorganisationen Bil Sweden har presenterat siffrorna för augusti månads nyregistreringar. Månaden slog rekord: Aldrig tidigare har det registrerats in så många bilar. 29.915 nya bilar registrerades, vilket är en ökning med 9,5 procent jämfört med samma månad i fjol.

Andelen dieseldrivna bilar var 47,2 procent, att jämför med 48,3 procent 2016. Antalet supermiljöbilar, det vill säga bilar med koldioxidutsläpp på max 50 gram per kilometer, uppgick till 1.802 under månaden som gick. Hittills i år har det registrerats in över 10.000 supermiljöbilar i Sverige.

Volvo har parkerat på förstaplatsen som vanligaste bilmärke: över 4.900 Volvobilar registrerades in i augusti.

– Augusti har de senaste åren varit den period då vi tappat ledarplatsen. Våra fabriker har varit stängda, och hela Sverige har varit semesterstängt. I år bryter vi en flerårig trend och håller oss stadigt kvar i toppen. Förklaringen är vårens starka försäljning som nu visar resultat. Det känns oerhört bra, säger Jessica Span, försäljningsdirektör på Volvo Car Sverige.

Populäraste modell är fortfarande XC60 och det är utgående modellen Classic som faller flest i smaken. Till helgen har nya XC60 premiär hos bilhandlarna. Volvo S90/V90, som förra månaden placerades på silverplats, halkade i augusti ner till en fjärdeplats och blev omkörd av både Volkswagen Golf och Passat. Enligt Volkswagen Sverige var varannan Passat som registrerades under augusti 2017 en laddhybrid.

Diskutera: Vad tycker du om statistiken?