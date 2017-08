Trafikverket planerar för självkörande

Rapporten har tagit fram olika scenarier för hur en självkörande framtid kan komma att arta sig. I första hand har man fokuserat på hur utvecklingen ska arta sig fram till år 2030, men också i viss mån fram till år 2050. Efter att experterna diskuterat möjligheterna så kom de fram till fyra scenarier baserat på två så kallade osäkerheter:

Kommer människor att omfamna delningsekonomin eller inte (konsumtion av tjänster snarare än ägande) och i vilken mån återspeglar det sig i de mobilitetslösningar som slår igenom.

Kommer de ambitiösa mål som politik och institutioner har för att förändra samhället också åtföljs av nya lösningar och tänkanden eller fortsätter det mesta att göras inom ramen för dagens strukturer (såväl svenska om internationella).

Detta resulterade i fyra tänkbara scenarier: Same, same, but different – Ett scenario där samhällsbyggnadspolitiken är proaktiv och nytänkande, men människor har inte anammat nya delade lösningar. Sharing is the new black – Ett scenario där samhällsbyggnadspolitiken är proaktiv och nytänkande och människor har anammat nya delade lösningar. Follow the path – Ett business-as-usual-scenario där samhällsbyggnadspolitiken är ambitiös men långsam och människor inte har anammat nya delade lösningar. What you need is what you get – Ett scenario där samhällsbyggnadspolitiken är ambitiös men långsam, men människor har anammat nya delade lösningar. Enligt experterna så skulle de två sista scenarierna leda till ökad trängsel och riskera att fördelarna med självkörande fordon inte skulle göra någon nytta utanför de större städerna.

–Rapporten visar på vikten av en proaktiv transport- och samhällsbyggnadspolitik för att styra utvecklingen av självkörande fordon i en miljömässigt och socialt hållbar riktning. Vi behöver ta fram och jobba med olika incitament och vi behöver bidra till att skapa acceptans från trafikanter och resenärer för dessa typer av lösningar. Det är också viktigt att vi har en stark samverkan mellan industri, samhälle och forskare och det har vi bland annat utifrån vår plattform för forskning och innovation, säger Hamid Zarghampour, projektledare för Drive Me.

Flera tillverkare har sagt att de har helt självkörande modeller klara till år 2020. Experterna tror att oavsett vilket scenario som blir sanning så kommer självkörande personbilar vara vanliga till år 2030 och ha slagit igenom ordentligt till år 2050, men i scenario två och fyra blir det betydligt tydligare. På godstransportsidan tror experterna att utvecklingen kommer gå långsammare.

Diskutera: Hur tror du att framtiden för självkörande fordon ser ut?