Teslaförare medger eget ansvar för olycka

Det var i söndags som en Tesla Model S hamnade på taket efter att ha kommit in i en T-korsning i hög fart, vilket orsakade lindriga skador på de fem personer som befann sig i bilen. Från början hävdade föraren att han kopplat in det halvautomatiska systemet i bilen och att det accelererade bilen kraftigt när han var på väg in i korsningen. Men nu har föraren plötsligt ändrat sig och säger i stället att han kopplat ur systemet och själv ökat farten in i kurvan, för att då förlora kontrollen över bilen.

I ett mail, som Teslas ägare Elon Musk citerat på Twitter säger föraren nu att han är "Verkligen tacksam över de säkerhetsanordningar som Tesla byggt in i den här bilen och som räddade oss från värre skador".

Den amerikanska bilsidan Jalopniks reporter är däremot skeptisk till hur historian utvecklats. Han menar att föraren ändrade sin historia alldeles för snabbt och att dessutom polisens version ändrades från att de trodde att olyckan var orsakad av autopiloten till att det var förarens version och inte den officiella över en natt.