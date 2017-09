Northvolt bygger batterifabriken med ABB

Företaget Northvolt, med svensken och tidigare Teslachefen Peter Carlsson i spetsen, vill bygga Europas största fabrik för litiumjonbatterier i Sverige.

Exakt var fabriken ska hamna är inte officiellt än, men sedan tidigare har Northvolt valt ut två kandidater där etablering är möjlig: Västerås och Skellefteå. Nu meddelar Northvolt att de tecknat ett gemensamt avtal med ABB som innefattar finansiellt stöd och tekniskt samarbete kring batteriutvecklingen.

ABB är en svensk-schweizisk multinationell verkstadskoncern inom elkraft och automationsteknik. Som en händelse har ABB sitt svenska huvudkontor i – Västerås. Men Enligt Northvolt är besultet om etableringsplats inte taget än.

– Valet av plats för fabriken och det partnerskap vi tecknat med ABB ska ses som två av varandra oberoende saker. Beslutet kommer sannolikt att tas under oktober månad när vi har fått in all input från de två samrådsprocesserna i Västerås och Skellefteå, säger Jesper Wigardt, press- och informationsansvarig på Northvolt.



