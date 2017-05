Köp Volvon hemifrån

Försäljningssättet är en del av Volvos nya förenklade bilägande Care By Volvo. Bilspekulanten kan sitta hemma och bygga ihop sin bil på dator, mobil eller surfplatta och sedan välja hos vilken Volvohandlare den ska hämtas upp. Efter att spekulanten tryckt på köpknappen tar Volvo kontakt för att reda ut detaljerna.

– Med Care By Volvo vill vi göra livet enklare för våra kunder – vi vill möta dem där de är, oavsett om det är i en digital eller fysisk miljö, säger Kristian Elvefors, vd för Volvo Car Sverige.

Men bilen blir inte billigare om du bygger den hemma. Volvo motiverar detta med att det ingår fler tjänster i Care By Volvo än köpet av själva bilen. Förutom det digitala köpet innefattas också finansiering, försäkring, serviceavtal, förlängd nybilsgaranti, samt tillgång till bilpool och rabatt på hyrbilar.

– I dag bygger de flesta av sina kunder sin bil innan de besöker en Volvohandlare och vet därmed redan vad de vill ha. Sedan får de hjälp också av en säljare. De som väljer onlineköp och Care By Volvo får också hjälp av en person som ringer upp och går igenom ordern ordentligt innan själva signeringen görs. Skillnaden är att du sitter hemma och gör detta, säger Annika Bjerstaf, presschef på Volvo i Sverige.

Volvos kusinmärke, Lynk & Co har en liknande strategi. Här har man helt tagit bort fysiska butiker – bilarna säljs direkt från fabrik till kund. Via Lynk & Co ska det gå att teckna en slags prenumeration på bilen, där alla fasta kostnader ingår.



