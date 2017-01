Honda mest googlade 2016

Honda var det bilmärke som eftersöktes flitigast under 2016. I alla fall på internet. Detta enligt nysläppt statistik från sökmotorn Google. Via Year in Search redovisas topplistor inom alla möjliga branscher från det gågna året. När det gäller just bilmärken så återfinns topp tio i detta ämne bara på Googles amerikanska sajt. Informationen är knapphändig, men troligtvis är alltså listan baserad på bilmärken som hade de högsta söktopparna i USA under förra året.

Hondas popularitet kan förklaras av lanseringen av nya CR-V och Civic. På andra plats efter Honda finns Mercedes, följt av Tesla och Lamborghini. På femte plats hittar vi Volvo – kanske en V90-effekt? Sedan följer i ordning Ford, Jaguar, Bentley, Maserati och Rolls-Royce.

Volkswagen finns inte med på listan, trots att nyheter om dieselskandalen fortsatte att strömma in under hela 2016. Andra märken som var med 2015 men som inte klarade topp tio den här gången var Chevrolet, Dodge, General Motors, Lexus, Mazda och Porsche.



