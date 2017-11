Här är Opels framtid

Det är stora förändringar som väntar för Opel. Först och främst ska vinsterna upp, både genom besparingar och ökad försäljning. Men Opel ska också stärkas som eget märke, inte minst för att tilltala de konsumenter som inte vill köra franskt.

För att få upp vinsterna ska Opels så kallade "break even point", det vill säga antalet bilar som måste säljas för att företaget ska gå med vinst, sänkas till 800 000. Vad den siffran är i dag vill Opels vd Michael Lohscheller inte svara på. Tillverkningskostnaderna för varje bil ska sänkas med 700 euro per bil och processkostnader, som bland annat orsakas av olika brister i leveranskedjor och automation, ska sänkas med 400 euro per bil. Dessutom ska Opel ge sig in på den globala bilmarknaden och vill att försäljningen utanför Europa fördubblas till år 2022.

Michael Lohscheller säger att målet är att inte stänga några fabriker men att de måste se över personalkostnaderna. Djupare än så vill han inte gå in på ämnet.

– Dagens impopulära ledare är morgondagens hjältar, kommenterar PSAs vd Carlos Tavares när han tar upp personalfrågan.

Senast år 2024 ska alla personbilar i PSA byggas på en gemensam plattform, men Opels tyskhet ska ska säkras ändå. Bland annat lovas att Opel även i framtiden ska utvecklas i Rüsselheim och PSA ska förlägga vissa av sina utvecklingsavdelningar där. För att stärka märket ytterligare ska Opel också satsa på att förbättra ägarekonomin, kundnöjdheten och försöka nå branschgenomsnittet i kundlojalitet.

Det är ju nästan en självklarhet att satsa på eldrift i dag och Opel är inget undantag. Senast år 2020 ska det finnas minst fyra eldrivna modeller varav minst en ska vara helt eldriven. Senast år 2024 ska alla Opels modeller erbjudas med helt eller delvis elektrifierad drivlia.

– Vi har gjort väldigt mycket arbete på bara hundra dagar, men det är viktigt att komma ihåg att detta är en plan och en plan är bara fem procent av jobbet, 95 procent återstår, säger Carlos Tavara.

