Glödhet begmarknad svalnar

Inte bara nyregistreringarna nådde nya höjder föra året. Svenskarna köpte också begagnade bilar som aldrig förr 2016. Totalt såldes 1.177.644 stycken, vilket är en ökning med en procent jämfört med året innan.

Men höjdpunkten kan nu vara passerad. De sista fem månaderna innan årsskiftet minskade försäljningen. Sista kvartalet 2016 stagnerade den helt.

– Trots ytterligare ett rekordår kan vi nu skönja ett trendbrott. Begagnatmarknaden har varit glödhet de senaste fyra åren med en stadig tillväxt, men under de två senaste kvartalen har vi sett att tillväxten stagnerat och under sista kvartalet har den avtagit helt. Fortsätter trenden kommer vi att se en minskad försäljning under 2017, säger Jonas Björkman, vd på KVD Bilpriser som sammanställt statistiken. Informationen hämtas från bilregistret.



