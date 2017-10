Glädjespridande verktygslåda från Toyota

Konceptet påminner om prototypen FT-4X som visades upp på New York Auto Show i våras. De båda bilarna har gemensamt att de benämns som en slags verktygslådor för äventyrligt folk som vill ut i terrängen. Just bokstaven ”T” i Tj Cruiser står för ”Toolbox”. Alltså verktygslåda. ”J” står för ”Joy” – glädje. Ordet ”Cruiser” ska knyta an till att det är en suv.

Att få plats med tre meter långa surfbrädor eller flertalet cyklar är inga problem för Tj Cruiser-ägaren, enligt Toyota. Främre och bakre passagerarsätena kan fällas plant ner i golvet och den fyrkantiga lådformade kupén lämpar sig bra för mycket last. Skjutdörrar ska göra det lätt att lasta in och ur.

Den 4,3 meter långa bilen byggs på Toyotas TNGA-plattform. Den hämtar kraft ur en tvåliters förbränningsmotor som arbetar tillsammans med ett hybridsystem.



Diskutera: Borde Toyota sätta Tj Cruiser Concept i produktion?