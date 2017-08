Försäljning av begagnade bilar backar

Under andra kvartalet 2017 såldes 307.125 begagnade bilar i Sverige, vilket är en minskning med 1,5 procent jämfört med samma period 2016. Enligt KVD Bilpriser, som sammanställt statistiken, är det den privata bilförsäljningen som står för tappet.

– Det kan förklaras av ökad privatleasing och att det idag blivit vanligare bland privatpersoner att ta hjälp att sälja sin bil via olika nättjänster och via bilhandeln som tar ansvar för försäljningen, istället för att själva sälja bilen via annonsering, säger Jonas Björkman, vd på KVD Bilpriser.

Under april till juni månad i år minskade försäljningen av begagnade bilar i 17 av 21 län. Mest sjönk försäljningen i Dalarna och Jämtland. Flest begbilar bytte ägare i Västra Götaland. De bilmodeller som det gjordes flest affärer med var Volvo V70, följt av Volkswagen Golf och Passat. Det nedlagda märket Saab tappade mest bland de vanligaste modellerna på begagnatmarknaden.

Dieselbilar verkar fortfarande vara populära att sälja: Under andra kvartal ökade försäljningen av begagnade dieselbilar ökat med 4,5 procent (3.667 stycken), medan bensindrivna bilar minskade med 4,2 procent (9.020 stycken).



Diskutera: Tror du att antalet privatsålda bilar kommer att fortsätta minska framöver?