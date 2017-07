Därför är vinterdäck dåliga på sommaren

De är i sitt rätta element när kylig vägbana täcks av is och snö. Men under sommarens varmare väderlek tappar dubbfria vinterdäck sina goda egenskaper. Tidigare har Vi Bilägare rapporterat om att när Michelin med hjälp av Sifo undersökte däckanvändningen hos svenskarna visade det sig att uppskattningsvis 147.000 bilister fortfarande körde runt med vinterdäcken på i juni månad. Det är inte olagligt att köra med dubbfria vinterdäck just nu, men det försämrar trafiksäkerheten. Däcktillverkaren Nokian Tyres listar därför fyra anledningar till varför man inte ska köra med friktionsdäck på sommaren:

1. Tidigare vattenplaning

Kraftiga åskoväder med skyfall är en vanlig företeelse på sommaren, med följden att vägbanan fylls av vatten.

– Sommardäck av hög kvalitet har ett mönster som leder effektivt bort vatten mellan däcket och vägen. Dubbfria vinterdäck som är utvecklade för vinterförhållanden har inte lika bra våtegenskaper, vilket gör att risken för vattenplaning är betydligt högre än med sommardäck, varnar Emil Sundholm, produktchef på Nokian Tyres.

2. Längre bromssträcka

Om en älg eller rådjur springer över våt väg och du kör i 80 kilometer i timmen kan friktionsdäcken lägga på 14 meter på bromssträckan.

– Bra sommardäck kan stoppa bilen på vått underlag efter 25 meter medan bilen med dubbfria vinterdäck fortsätter att rulla i ytterligare 14 meter visar Nokian Tyres tester. När bilen med bra sommardäck har stannat, rusar bilen med dubbfria vinterdäck förbi i 40 km/h. Skillnaden mellan sommardäck och dubbfria vinterdäck är stor när det gäller inbromsning på våt väg, sammanfattar Emil Sundholm.

3. Sämre komfort och styrkänsla

Vinterdäcken är gjorda för att prestera som bäst på kyliga, isiga och snöiga vägar. På sommarvägar blir utgångsläget ett annat.

– Dubbfria vinterdäck är inte säkra på sommaren. I extrema situationer reagerar de på styrningen betydligt långsammare än sommardäck. Det märks speciellt vid långkörning då sommardäck ger exakta köregenskaper och hög komfort, säger Emil Sundholm.

4. Däcken slits fortare

Dubbfria vinterdäck har mjuk gummiblandning, medan sommardäck har en hårdare gummiblandning.

– Värmeuppbyggnaden är hög på dubbfria vinterdäck som körs i sommarvärme, vilket kan skada däckkonstruktionen. Den kraftiga lamelleringen och flexibla mönsterdesignen tillsammans med hög värme på slitbanan kan även göra att däcket slits ojämnt. Det försämrar däckets livslängd och ökar däckljudet samt komforten, säger Emil Sundholm.



