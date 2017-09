Blåstest införs i alla hamnar

Automatiska alkoholtest, så kallade alkobommar, har testats i svenska hamnar under de senaste åren. Nu meddelar regeringen att 78 miljoner kronor satsas under tre år för att införa fasta och flyttbara anläggningar med alkobommar.

– Det kommer att vara en viktig insats för att se till att vi inte får in alkoholpåverkade förare i stora fordon, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).



Ambitionen är att alkobommar ska sättas upp i alla färjehamnar.

– Tre till fem hamnar som det tidigare har talats om räcker inte, utan signalvärdet måste vara att här ska alkobommar finnas i de hamnar där man anlöper, säger Tomas Eneroth.



Trafikverket får uppdraget att införa alkobommarna.

– Förhoppningsvis är de första installationerna på plats under nästkommande år, säger Tomas Eneroth.

