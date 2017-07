Avgasproblem i Explorer

Avgasproblem orsakas inte bara av mjukvarufusk, Ford har just nu problem efter misstankar om avgasläckor in i kupén på suven Ford Explorer. Det är den amerikanska transportmyndigheten NHTSA som nu undersöker 1,33 miljoner bilar efter att det kommit in många anmälningar om problem med avgaser inne i bilarna.

Totalt har det kommit in mer än 2 700 anmälningar som misstänks kunna kopplas till att avgaser tar sig in i bilen. Här ska man också lägga märke till att bilen är populär i de amerikanska poliskårerna, vilket höjer benägenheten att anmäla problem. Bland annat tre olyckor och 41 olika skador ingår i utredningen. Ford säger att de utreder och åtgärdar problemet allt eftersom anmälningarna kommer in.

Diskutera: Har du haft problem med avgaser i bilen någon gång?