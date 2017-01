2016 bästa bilåret någonsin

Branschorganisationen Bil Sweden har nu summerat 2016 års siffror och som väntat blev det rekord i antal nyregistrerade personbilar. Sammanlagt registrerades 372.300 nya bilar i Sverige under året som gick. Det är drygt 27.000 bilar mer än tidigare rekordåret 2015.

Förklaringen till toppnoteringen är köpstarka hushåll, låga räntor, stabil arbetsmarknad och ökat intresse för privatleasing. Dieselandelen minskade med 2,1 procentenheter och landade på 52,6 procent. Något som ökade var däremot supermiljöbilar, alltså laddhybrider, elbilar eller vätgasbilar med ett koldioxidutsläpp på max 50 gram per kilometer. Den totala ökningen 2016 blev 51 procent jämfört med året innan. Sammanlagt fördes 13.000 supermiljöbilar in i registren under förra året.

Kommer då den starka trenden att fortsätta även 2017? Här är Bil Sweden aningen försiktiga i sin bedömning. I år spår de att 360.000 nya bilar kommer att registreras.

– Vår prognos är den näst högsta siffran någonsin. Förutsättningarna för en bra bilmarknad i år är goda, säger Bertil Moldén.



Diskutera: Vad tycker du om statistiken?