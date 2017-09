Vad tycker ägarna om sina bilar?

Lite skämtsamt kan man säga att den bil man själv för tillfället har är den bästa!



Det där med bilen kan vara känsligt. Bilen är ofta symbol för något annat. Men det finns också ägare som verkar vara helt statusbefriade. Det framgår av AutoIndex.



Vi har just förfärdigat avsnitt nummer sex av AutoIndex, som kommer i Vi Bilägare nummer 13. Där handlar det om attityd. Attityd till den egna och andras bilar och faktiskt också om bilkörning.



Att betala mer än man egentligen har råd med för att få just den bil man vill ha är inte särdeles högt prioriterat. Men det är mest tänkbart bland ägare av Audi, BMW, Mazda, Volvo och VW enligt AutoIndex.



Vi får också svar på vilka bilägare, som mer än alla andra i enkäten, just anser att bilen bara är ett sätt att förflytta sig och inget annat. Det tycks vara i stort sett samma bilägare som inte gillar att köra och heller inte är intresserade av bilar.



Några bilägare sticker ut. Ta exempelvis Lexusägare. De gillar sin bil och att andra uppskattar den, samtidigt som de säger sig vilja betala mer för en miljövänlig bil! Där skiljer sig Lexusägarna från andra ägare av premiumbilar.



Högst medelpoäng 2017 precis som 2016, gäller att ”andra bilister är dåliga på att hålla avståndet till bilen framför dem”. Det är alla vara rörande överens om. Uppenbarligen är det en körstil som många råkar ut för och naturligtvis inte gillar. Frågan är hur vi får slut på dumheterna?



