Udda samlarbilar sommaren 2040

Ford Cougar. Nu tar vi i från knäna, det här är bilen som ofta säljs under argumentet ”kamkedja” eftersom inget annat fungerar. Antagligen den mest invecklade form som kom fram under Fords bisarra designera New Edge Design. Den hette inte ens Mercury, men Ford. Axelvaddad kavaj och moskitoglasögon kan vara lämplig klädsel vid framförandet av denna – faktiskt – körroliga bil. Pris från fem papp och uppåt men inte mer än femton.