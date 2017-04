När Chevrolet blev Toyota…

Murar, tariffer och handelshinder är åter i fokus för bilindustrin sedan den trumpna presidenten i USA vill höja tullarna på importerande bilar. Strafftullar är inget nytt och genom historien har bilcheferna visat prov på kreativa idéer för att kringgå protektionistiska regelverk.



Ett av de mer intressanta resultaten ser ni på bilden ovan.



Chevrolet Cavalier från mitten av 90-talet har en lagom avslagen hyrbilsaura, men bilarna på bilden är minsann en av de mest hypade nybilslanseringarna i Japan under 90-talet. Ty de är inga vanliga Chevroleter, faktiskt ingen Chevrolet alls, utan Toyota Cavalier.



För att stilla det spända förhållandet mellan amerikanska politiker och japanska biltillverkare i början på 90-talet gjorde Toyota och GM en gemensam satsning för att öppna dörren till den stängda japanska marknaden.



Vägen till försoning gick via Toyota Cavalier. Japans bilgigant gick med på att börja sälja den amerikanska kompaktbilen i sitt japanska återförsäljarnät under sitt eget namn.

Tillverkningen skedde på en speciell produktionslina i Ohio och därmed blev modellen en av de första USA-byggda bilarna att säljas på japansk mark.



Det sägs att de skickligaste bilbyggarna valdes ut och monterade ihop Toyota Cavalier med vita handskar, så som den japanska bilbyggartraditionen lyder. Detta hindrade inte att Toyota frekvent skickade tillbaka bilar som underkändes i kvalitetskontrollen.



Den Ohio-byggda Toyota Cavalier lanserades i Japan hösten 1995 med en omfattande reklamkampanj. Målet var att sälja 20 000 bilar per år men satsningen blev en flopp. Japanska köpare ville inte ha en amerikansk dussinbil, alldeles oavsett vad den hade för emblem i nosen. Första året såldes blott 11 500 exemplar och åren därpå föll siffrorna rejält trots gynnsam utveckling av växelkursen. GM höll dock ut i totalt fem år innan försäljningen stoppades år 2000.



Det ska bli intressant och se vilka speciallösningar som kan komma ut på bilmarknaden om Donald Trump förverkligar sitt hot om importtullar. I kampen om profit, marknadsandelar, aktiekurser finns det inga heliga allianser.



Bilindustrin är full av besynnerliga kreationer. Nissan Santana, Alfa Romeo Arna, Saab 600 och 80-talets Chevrolet Nova är andra exempel på samma tema.



Vilken modell är din favorit – eller skräckexempel – bland historiens bilbastarder?