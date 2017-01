Läge kolla lack på nytt

Att begagnade bilar kan vara omlackade eller lackförbättrade är nästan mer regel än undantag, men att även nya bilar kan vara det kommer kanske som en överraskning för många.



I den Vi Bilägare som i dagarna gått ut till våra prenumeranter redovisar vi teståret 2016 för våra nio långtestbilar, årsmodellerna 2012–2015. I ett fall upptäckte vi en märklig företeelse. Bilen var omlackad på tak, fyra dörrar och skärmar. Endast vänster framdörr och huven hade av allt att döma fabrikslacken intakt.



Under vår ägandetid har bilen definitivt inte lackats om. Det betyder alltså att skador eller andra fel i processen skett innan bilen hamnade i bilhallen, för försäljning. Från pålitliga källor vet vi att nya bilar inte sällan skadas eller repas i samband med transporter på fartyg eller vid av och pålastning på motortransportvagnar.



Med hjälp av en my-mätare kan man mäta tjockleken inklusive förzinkningen ända ned till plåten. En fabrikslackad bilplåt, och då pratar vi om regnskyddet, har normalt en tjocklek på 105-130 my. På den här långtestbilen upptäckte vi ett värde på lite drygt 100 på vänster framdörr och huv, men över 200 my på övriga karossdelar.



En fabrikslackad dörr, där robotar skött arbetet i klinisk miljö, ska normalt hålla bättre än en i efterhand omlackad dörr, lacktjockleken till trots. Det stora mysteriet här är att det i stället är rostskyddet och fabrikslacken i den nedre skarven på vänster framdörr som har fallerat.



Det här fallet visar att vi inte ska vara för godtrogna ens när vi köper sprillans nya bilar.