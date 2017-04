Läcker V90 – äntligen tillbaka!

Kombiluckan på Volvo V90 hamnade snabbt i fokus vid lanseringen. Vissa tyckte den lutade för mycket för att vara en äkta Volvokombi. Andra ansåg att bakdelen var snygg och läcker.



Tyvärr visade det sig att den sista gruppen hade rätt, i alla fall på ett sätt – att den läcker.



Vi har tidigare skrivit om att det sipprar vatten in i själva luckan. I avsaknad av dräneringshål kom vattnet ut genom låskolven och droppade ned i nacken på den som öppnade bagaget.



I mars lät Volvo meddela att bakluckan skulle bytas, ett arbete som skulle ta cirka 2-3 dagar.



Tyvärr blev bilen ståendes på verkstaden i över fem veckor (!) innan allt blev klart. Först i tisdags kunde vår V90 ansluta till långteststallet.



Exakt varför det dragit ut på tiden, och vad som har gjorts, kommer vi att presentera i ett kommande nummer av tidningen.



Nåväl, efter en ovanligt lång tid av stillastående är det nu hög tid att sätta Volvokombin på vardagsprov. Vi har en hel del kilometer att ”köra ikapp” efter det oplanerade depåstoppet.



En funktion som jag har lärt mig att uppskatta är den ”självkörande” funktionen Pilot Assist. Från början tyckte jag att det var en onödig finess. Bilen styrde sig själv som en rattfull övningskörare.



Men med småbarn är resorna fulla av distraherande moment för föraren. Speciellt sedan vi fick tillökning under våren och treåringen fått flytta fram (i sin bakåtvända bilbarnstol).



Numera aktiverar jag alltid Pilot Assist-farthållaren innan jag skickar en tappad napp, flyttar ett gosedjur eller bara förklarar med extra tydlighet att vi ”snart är framme”.



Självklart behåller jag alltid en hand på ratten och försöker fokusera så mycket som möjligt på körningen, men en körbana är väldigt smal i landsvägs- och motorvägshastighet och man ska aldrig underskatta risken att hamna fel, om det så handlar om bråkdelen av en sekund, medan något annat stör ens uppmärksamhet. Därför känns det bra att ta hjälp av ett system som jobbar i bakgrunden och kanske kan förhindra att katastrofen inträffar.



Funktionen kommer också väl till pass om man måste fippla med pekskärmen under färd, exempelvis att byta spellista från Bamse till Pippi Långstrump. Jag vill påstå att ingen bil borde vara utrustad med pekskärm om den inte också kan se till att föraren håller sig i filen. Utvecklingen pekskärm och autonom körning borde gå hand i hand.



Fast för att vara ett företag som länge sett till att ha både livrem och hängslen är jag förvånad att Volvo inte valt en tydligare signal när Pilot Assist inte längre klarar av att styra bilen. Allt som händer nu är ett diskret pling som är närmast omöjligt att höra i motorvägsfart och ungar i bilen. Här har ni en viktig punkt att förbättra Volvo!



Sedan finns så klart frågetecknet om/när man börjar lita för mycket på systemet och släpper uppmärksamheten under allt längre tid. Än så länge är drivkraften att själv ansvara för körningen (och familjens säkerhet) så pass stor att det inte känns aktuellt. Men människan är i grunden lat och det är ändå en lite skrämmande utveckling med att ansvarsfördelning mellan förare och bil börjar suddas ut …