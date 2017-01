Kidnappad av historien

Så har Volkswagen – än en gång – visat en konceptbil som oblygt anspelar på den klassiska VW-bussen Typ 2 från 50- och 60-talet. På årets Detroitmässa stod elbilskonceptet I.D BUZZ och speglade sig i rampljuset. En modern folkabuss med amerikanska mått (över 5 meter) och en utlovad eldriven räckvidd på 60 mil. (Ett batteripaket på 111 kWh – mer än i någon Tesla idag – låter dock väldigt dyrt.)



Bilintresserade världen över börjar genast drömma om en återuppstånden Typ 2 för 2020-talet. Det är drömmar som uppkommit lite nu och då genom historien. För det är inte första gången som VW flörtar med tanken om en ny moder ”hippiebuss”.



Mönstret känns igen:

2001 kom Microbus Concept. Den tydliga flower power-flörten stal showen på Detroitmässan 2001. Konceptbilen var drygt 4,7 meter lång och hade en 3,2-liters V6:a under huven.

2011 stod Bulli Concept i VW-montern på Genèvesalongen. Kort och kompakt på bara fyra meter och under karossen ruvade en elmotor på 115 hk. Batterikapaciteten på 40 kWh utlovade 30 mil i räckvidd.

2016 visades BUDD-E på fjolårets CAS-mässa. Eldrift och ett batteri på 101 kWh som skulle ge en räckvidd på 53 mil.

2017 kom alltså den senaste conceptbilen på samma tema – ID Buzz.



De flesta tänker nog ”Kom igen Volkswagen, vad väntar ni på? Vi vill ha en ny folkabuss. Ni vill uppenbarligen ha en ny folkabuss. Dags att sluta bygga konceptbilar och börja tillverka istället.”



Personligen håller jag tummarna att det stannar med bara konceptbilar. Jag vill helst inte se en ny ”Typ-2” hos VW-handlarna. Efter alla år är förväntningarna på pånyttfödd VW-buss är skyhöga, närmast orimliga. Volkswagen kommer aldrig lyckas göra en produktionsbil som lever upp till bilentusiasternas drömmar. Och efter ett produktionsförsök kommer dörren för fler Typ 2-konceot vara stängd, lås och igenbommad under en lång tid. Jag ser istället fram emot fler fantasieggande konceptbilar som ger vuxna människor rosaskimrande dagdrömmar.



Visst är tanken av en cool, charmig, praktiskt och batteriförsedd folkabuss lockande, missförstå mig rätt. Låt oss istället lära oss av nutidshistorien.



För handen på hjärtat, hur bra blev nya Beetle egentligen?