Jakten på Jeepboken över

Julklappen till far min var jag lite extra nöjd över. Under det gångna året har jag hållit utkik efter och jagat en viss bok, men det verkade hopplöst. Sökningarna resulterade mest i träffar på köpesannonser och efterlysningar om samma bok.



”Jeepen i Sverige” (Frank Stenvalls förlag, 1991) av Stig Edqvist ska vara, har jag förstått, något av ett standardverk för svenska Jeepvurmare. På förlaget är den slut sedan länge och bokägarna verkar hålla hårt i sina exemplar.



Men så till slut infann sig jaktlyckan. Via Google snubblade jag över den amerikanska sajten Portrayal Press, ”världens ledande leverantör av instruktionsböcker till historiska amerikanska militärfordon”. Där av alla ställen fanns boken i lager!



Några veckor senare kom paketet, postat från New Jersey. Ett otummat exemplar av ”Jeepen i Sverige” var därmed tillbaka på svensk mark.



Man kan undra varför boken fanns i USA. Kanske var det bildtexterna på engelska som lockade den över Atlanten. Eller bara alla tjusiga bilder på civila och militära jeepar som kom att användas i jord- och skogsbruk, av försvaret och brandkåren, av Statens Järnvägar och Televerket och andra med behov av terränggående bil.



”Inga hinder syntes oövervinnliga för detta lilla vidunder i bilväg”, hette det i Stockholmstidningen vid första demonstrationen och övningskörningen med en Ford GPW på Gärdet i Stockholm i februari 1945.



Farsan hade också letat efter Stig Edqvists bok, visade det sig. Om någon annan är på samma jakt kan jag tipsa om ovannämnda instruktionsboksleverantör.