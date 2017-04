Det var då, 1972: Autobroms och p-radar inga moderna påfund

Inte trodde jag att jag i första numret av 1972 års inbundna årgång av Vi Bilägare skulle hitta belägg för såväl autobroms som parkeringsradar, säkerhets- och komfortdetaljer som först de senaste åren på allvar hittat in i standardbilarna.



Men det gjorde jag.



Artikeln skrevs av Vi Bilägares högproduktive reporter Björn Svallner. Att läsa något skrivet för länge sedan om något som är aktuellt nu ger ett märkligt perspektiv, läs här Svallners rapport in extenso och bedöm själv:



”Sindelfingen, Vi Bilägare. Den amerikanska storkoncernen Bendix har under några år arbetat med radarbaserade system för att förhindra seriekrockar på motorvägarna. Man låter helt enkelt elektroniken ta över gas- och bromspedalerna, medan föraren som tidigare får sköta övriga funktioner. Bendix har byggt in anläggningarna i en rad provbilar och gjort en mängd lyckade experiment som direkt visar att systemet skulle kunna börja användas praktiskt taget när som helst.



Anläggningen fungerar så att den ’hakar på’ en framförvarande bil och sedan ser till att man håller rätt avstånd till den – ju snabbare man kör, desto längre avstånd håller automatiken mellan bilarna.



Skulle en passerande bil plötsligt kasta sig in framför den egna bilen känner radarn blixtsnabbt av detta och bromsar in bilen så att en krock förhindras. Radarn ser sedan till att den egna bilen hålls på behörigt avstånd från den framförvarande.



Av anläggningen ser man inte speciellt mycket i bilen. Antennen, som är några decimeter i fyrkant, är kromad och kan direkt byggas in i en konventionell grill utan att störa bilens linjer. Mellan grillen och kylaren ligger praktiskt taget alla komponenter så när som på några kontrollampor och strömbrytaren på instrumentbrädan.



De första anläggningar man tog fram hade en räckvidd på knappa hundra meter men har successivt ökats allt eftersom anläggningarna förfinats.



Eftersom radarsändaren är den dyrbaraste delen i anläggningen har man nyttjat den även för andra funktioner. Man har sålunda en antenn vid vardera bakljuset som sänder ut radarvågor snett bakåt, åt vardera sidan. Kommer det in en bil i dessa sektorer, som är blinda för föraren, får han en varning om detta genom att en röd lampa tänds.



Då man lägger i backen startar automatiskt en radarövervakning av vägbanan bakom bilen och föraren får signal om något hinder finns omedelbart bakom bilen.

Eftersom radaranläggningen ännu inte serietillverkas är det svårt att sia om priset. Tar någon av de stora biltillverkarna upp anläggningen som standard bör den dock inte bli dyrare än exempelvis dagens luftkonditioneringsaggregat. På våra vägar lär den dock inte ha någon praktisk betydelse eftersom det främst är på motorvägar man kan utnyttja radarns alla fördelar.”

Ingenting är nytt under solen, right? Bilen som hade inbyggda radarfunktioner var för övrigt en Lincoln Continental, amerikansk bjässe med tillräckligt mycket kromad kylargrill för att all utrustning skulle rymmas bakom den.



Trevlig helg, nästa vecka kommer ett nytt 1972-avsnitt!