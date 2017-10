Bilfrågan: Vad gäller för fyrhjulingar?

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:

De så kallade fyrhjulingarna blir allt mer populära på landsbygden. Det blir allt vanligare att de körs på landsvägarna i tättbebyggda områden. Jag kan dagligen se hela familjer lastade på fordonen passera på vägarna i samhället där jag bor. Pappan kör med frun baktill och ofta småbarn fram. Det ser livsfarligt ut. Vid en kollision skulle ju hela familjen råka illa ut.

Vilka regler gäller för dessa fordon? Får man verkligen åka två–tre personer på dem? Är inte fyrhjulingar att betrakta som motorcyklar? Då ska väl hjälm bäras av förare och passagerare?

Stenis



Svar:

Det man i dagligt tal kallar ”fyrhjuling” kan vara en terränghjuling, en fyrhjulig motorcykel, en fyrhjulig moped, en traktor A (40 km/tim) eller en traktor B (över 40 km/tim – max 50 på väg). Utseendemässigt skiljer de sig kanske inte så mycket men är ändå skilda fordonsslag som lyder under olika regelverk. Man kan inte på något enkelt sätt bara

”registrera om” en fyrhjuling från det ena fordonsslaget till det andra; oftast är det mycket svårt eller inte möjligt alls, så man ska välja rätt typ av fyrhjuling från början utifrån sina behov.

Samtliga dessa fordonskategorier måste vara registrerade och påställda i trafik för att få brukas, oavsett om de körs i terräng eller på väg. De ska alltså ha registreringsskylt och trafikförsäkring.

Fyrhjuling som är motorcykel eller traktor B ska kontrollbesiktigas vartannat år.

Alla som färdas, alltså förare och passagerare, på en fyrhjuling som är motorcykel, moped, terränghjuling eller traktor B måste bära skyddshjälm.

På en fyrhjuling oavsett fordonsslag gäller förstås att passagerare inte får medtas i större antal eller placeras på sådant sätt att fara uppstår. För motorcykel och moped gäller högst en passagerare. För terränghjuling gäller dessutom att det är förbjudet att ta med passagerare vid färd på väg. (Terränghjuling får endast föras på enskilda vägar.)

Föraren ska ha körkort klass B för motorcykelregistrerad fyrhjuling, AM för mopedregistrerad, AM eller traktorkort för traktor A, B för traktor B och för terränghjuling krävs ett särskilt förarbevis för terränghjuling. Den som har ett körkort eller traktorkort förvärvat före 1 januari år 2000 får också köra terränghjuling.

Bo Göingberg, Transportstyrelsen

