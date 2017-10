Bilfrågan: Vad droppar?

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:

Jag har en VW Golf 1,2 TSI. Ur ett hål under bilen droppar något. Trodde först det var kondens från luftkonditioneringen eftersom den varit igång. När bilen stått hela natten är det fortfarande en mörk fläck under den. Vätskan har ingen lukt eller färg. Vad kan det vara? Måste jag lämna in bilen på verkstad?

Linda

Svar:

Eftersom vätskan varken har lukt eller färg handlar det med all säkerhet om vatten. När luftkonditioneringen varit igång kan det rinna ganska mycket kondensvatten under bilen. Det kan också vara vatten som dräneras ut från håligheter i karossen efter körning i vått väglag eller efter att bilen har tvättats. Det är ju ganska svalt på nätterna nu så det tar tid för vattnet att torka upp. Om bilen för övrigt verkar problemfri finns det ingen anledning att åka till en verkstad.

