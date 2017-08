Bilfrågan: Snålt att rulla i friläge?

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:

Är det rätt att man spar bränsle om man lägger ur växeln och rullar i nedförsbackar med en ny Skoda Fabia årsmodell 2017? Kan det försämra något i bilen om man gör det?

Inger Nilsson



Svar:

Med växeln i friläge går motorn på tomgång och då förbrukar den cirka en halv liter bränsle per timme. Om föraren istället bara släpper gasen och motorbromsar med växeln kvar i läge stryps bränsletillförseln och förbrukningen är noll så länge motorns varvtal inte sjunker under 1 500 varv per minut. Vilken teknik som är mest bränslebesparande beror också på vägens utformning och förarens skicklighet i eco-körning i övrigt. Dock kan varken tomgångrullning med växel i friläge eller motorbroms försämra motorn.

Erik Gustafsson, Skoda Sverige



