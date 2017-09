Bilfrågan: Måste jag köra upp på nytt?

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:

Jag läste i Vi Bilägare att man inte kan förnya sitt körkort när man är utlandssvensk enligt nya EU-regler. Vad gäller utanför EU? Och vad händer när man kommer tillbaka från ett land utanför EU? Krävs det ny uppkörning i Sverige?

Australien



Svar:

Om man har varit utflyttad ur EU och genom förarprov eller byte förvärvat ett körkort i ett tredje land, exempelvis Australien, ligger ändå den svenska behörigheten kvar, även om det svenska körkortet inte längre är giltigt. Om man återvänder och bosätter sig permanent i Sverige igen kan man bara ansöka om förnyelse av den gamla behörigheten.

Om man inte har någon svensk körkortsbehörighet att förnya kan man bara skaffa sig sådan genom förarprov, eller utbyte av körkort från annat EU-land, Schweiz eller Japan om man är fast bosatt i Sverige.

Om man flyttar till Sverige gäller ett utländskt körkort från land utanför EU under ett år efter att innehavaren blivit folkbokförd i Sverige. Den som kommer hit från exempelvis Syrien med syriskt körkort får köra på det under detta första år och måste därefter förvärva svenskt körkort genom förarprov. Utbyte är inte aktuellt då Syrien inte tillhör EU.

Möjligheten att köra under ett år i Sverige på ett utländskt körkort från ett tredje land gäller inte en person som är folkbokförd i Sverige men exempelvis skaffar ett körkort i USA när man tillfälligt arbetar eller studerar där.

Bo Göingberg, Transportstyrelsen



