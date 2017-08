Bilfrågan: Kan jag använda oljan från 2005?

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:

Har två oöppnade dunkar med motorolja i källaren, en OK Supersyntet SAE 5W-40 inköpt i mars 2005 och en OK Helsyntet SAE 5W-40 inköpt i juni 2006. Åldras oljan i en oöppnad dunk eller är alla tillsatser fortfarande ok? Kan man använda oljan i en bil av årsmodell 2016? Känns fel att bara lämna den till återvinningen!

KS



Svar:

Det är ingen bra idé att hälla tio–tolv år gammal olja i motorn. Även om dunkarna är oöppnade har oljan försämrats. Plasten som dunkarna är gjorda av läcker in lite luft som med tiden försämrar oljans kvalitet. Tillsatserna kan börja separera eller brytas ned och smörjegenskaperna försämras. Dagens bilmotorer kräver dessutom andra oljekvaliteter än vad som fanns för ett decennium sedan. Gammal olja uppfyller troligen inte alls kraven som biltillverkarna numera sätter upp. Om något händer med en motor som smörjs av fel olja gäller inga garantier.

Olja köpt hos OKQ8 har garanterad kvalitet i fem år. Den kan hålla längre om den lagras svalt, men att använda dubbelt så gammal olja avråder OKQ8:s experter från.

Marianne Sterner, Vi Bilägare



