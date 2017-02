Bilfrågan: Kan jag använda hjulen?

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:

Jag har nyligen bytt bil. Den inköpta hade tämligen slitna däck. Det visade sig då att min förra bil och den nyinköpta hade samma bultcirkel, bultantal, navhål och däckdimension. Enbart ET/offset skilde. Nya bilens hjul hade ET=19 millimeter och den förra bilen hade 33 millimeter. Kan jag använda mina gamla hjul (bra skick) på min nya bil?

Stig R



Svar:

ET offset är det mått som anger avståndet mellan däckets mittlinje och fälgens anläggningsyta mot hjulnavet. Om man byter till fälgar med ett högre offset kommer fälgen antingen längre in eller längre ut och hjulet riskerar att ta i bromsoken eller innerskärmen. Dessutom förändras spårvidden vilket påverkar bilens köregenskaper. Skillnaden mellan ET offset 19 och 33 är alltför stor och du kan alltså inte använda dina gamla hjul. Mer om ET offset finns att läsa på www.falginfo.se.

Marianne Sterner, Vi Bilägare